ميركل تطالب تركيا بالانسحاب من شمال سوريا

برلين- (د ب أ):

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تركيا مجددا بإنهاء عدوانها العسكري على الشمال السوري، الذي يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية.

وقالت ميركل عقب لقائها رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، الثلاثاء، في برلين إن هذه العملية تجلب معها "على نحو واضح الكثير من المعاناة الإنسانية".

وأعربت ميركل عن رضاها عن الإدانة الشديدة للعدوان التركي، من قبل كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورج أمس الاثنين، وقالت: "أنا سعيدة بأنه كان هناك وحدة في الموقف".

وذكرت ميركل أنه يتعين أيضا التحدث عن هذا الموضوع داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المنتمية إليه تركيا. ولم تتحدث المستشارة عما إذا كان هناك عواقب محتملة داخل الناتو على تصرف تركيا.

ومن جانبها، طالبت سولبرج مثل ميركل بإنهاء العدوان العسكرية التركية، رافضة في المقابل مطالب بإقصاء تركيا من الناتو، وقالت: "من الأفضل أن تظل لدينا في العائلة ونجري معها محادثات داخل إطار العائلة".

كانت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقت أمس على وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا ردا على توغلها العسكري في شمال شرق سورية، وهو ما أدانوه لتقويضه الاستقرار الإقليمي والتسبب في معاناة المدنيين.

وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان التزامهم بـ"المواقف الوطنية القوية" بشأن تقييد تصدير الأسلحة.