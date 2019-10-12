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    بعد هولندا والنرويج.. ألمانيا تحظر تصدير أسلحة لتركيا بسبب عدوانها في سوريا

    03:41 م السبت 12 أكتوبر 2019
    بعد هولندا والنرويج.. ألمانيا تحظر تصدير أسلحة لتركيا بسبب عدوانها في سوريا

    ألمانيا

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت السلطات الألمانية، حظر تصدير أسلحة لتركيا، بسبب عدوانها العسكري على الشمال السوري، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

    ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، الاثنين، في لوكسمبورغ التطورات في سوريا، بمشاركة وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك الذي أرجأ زيارة كانت مقررة للهند.

    وأعلنت النرويج العضو في حلف شمال الأطلسي، وهولندا، تعليق تصدير شحنات الأسلحة إلى تركيا.

    وأطلقت السلطات التركية عدوانًا عسكريًا على الشمال السوري الأربعاء الماضي، بحجة محاربة التنظيمات الإرهابية ووحدات حماية الشعب الكردية.

    ألمانيا هولندا النرويج تركيا العدوان التركي تصدير أسلحة لتركيا سوريا

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