وزير خارجية لبنان: لا نجتمع اليوم ضد تركيا، لكن من أجل سوريا

القاهرة - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، جبران باسيل في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم "أننا لا نجتمع اليوم ضد تركيا، نجتمع اليوم من أجل سوريا" حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتساءل باسيل "ألم يحن الوقت بعد لعودة سوريا الى حضن الجامعة العربية؟ ألم يحن الوقت بعد لوقف حمام الدم والإرهاب، وموجة النزوح واللجوء؟ ألم يحن الوقت لعودة الابن المبعد والمصالحة العربية -العربية؟ أم علينا انتظار الأضواء الخضراء من كل حدب وصوب؟ إلا الضوء العربي الذي عليه اليوم أن يضيء مشعشعا كأول رد من الجامعة بوجه العدوان التركي على أراضي سوريا العربية".

وأضاف: "شرد الشعب السوري، وهجر من منازله وتناثر في العالم كله لاجئا ونازحا يبحث عن الأمن والأمان، وتدخلت دول العالم كله في هذا الصراع، ودفعت دول عربية كلبنان والأردن والعراق أثمانا باهظة اقتصادية واجتماعية وأمنية، في ظل تورط عربي وتدخل أوروبي وتواطؤ أصحاب المصالح والأطماع".

وتابع: "نحن مطالبون اليوم بأكثر من إدانات كلامية ومواقف إعلامية، نحن مدعوون الآن لأخذ موقف عربي وبالإجماع لعقد قمة طارئة للجامعة وبكامل أعضائها، تكرس المصالحة وتضع خطط المواجهة لما يخطط لنا، وكل ما هو أقل من ذلك لن يأخذه أحد جديا، ولن يعيره التركي اهتماما ولن يردع غير العربي عن المس بنا".