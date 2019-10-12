وزير الخارجية التونسي: العدوان التركي يُعقّد الحل السياسي في سوريا

القاهرة - (مصراوي):

حذّر وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، اليوم السبت، من تعقيد الأزمة السورية في ظل العدوان الذي تشنه تركيا على القوات الكردية في شمال وشرق سوريا.

وقال الجهيناوي، في جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة- إن تطورات الأوضاع في سوريا في ظل التدخل العسكري التركي سيعقد الازمة السورية وستكون له عواقب وخيمة على الجانب الإنساني ولا سيما تدفق أعداد اللاجئين.

وأضاف أن العدوان التركي على سوريا يُعقّد الحل السياسي.

وشدد على ضرورة التكاتف من أجل المزيد من التصعيد لمساندة سوريا، والتعجيل من حل الأزمة السورية المُستمرة منذ عام 2011، وسُرعة استعادة سوريا لمكانتها العربية.

ودعت مصر إلى عقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث العدوان التركي على شمال وشرق سوريا، في تدخل سافر في شؤون الدولة السورية.