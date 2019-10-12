وزير خارجية لبنان يطالب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

القاهرة – (مصراوي):

طالب وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، اليوم السبت، عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية.

وتساءل الباسيل –خلال جلسة طارئة عقدها وزراء الخارجية العرب اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة- إذا ما كان الوقت مناسبا لعودة سوريا إلى الجامعة وتحقيق المصالحة العربية بذلك.

ودعت مصر إلى عقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث العدوان التركي على شمال وشرق سوريا، في تدخل سافر في شؤون الدولة السورية.