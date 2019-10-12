اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة

كتبت – إيمان محمود:

عقد وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، اجتماعا تشاوريا قبيل انطلاق اعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث سُبل مواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية، وذلك برئاسة وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

ويعقد الاجتماع بناء على طلب مصر وتأييد عدة دول، وبالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوي الوزاري في دورته الحالية.

ويناقش الاجتماع سبل الرد على العدوان التركي والذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي