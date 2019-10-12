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    مقتل الأمين العام لحزب "سوريا المستقبل" بعد استهداف سيارتها بعبوة ناسفة

    12:46 م السبت 12 أكتوبر 2019
    مقتل الأمين العام لحزب "سوريا المستقبل" بعد استهداف سيارتها بعبوة ناسفة

    هفرين خلف

    دمشق - أ ش أ

    قالت مصادر من الإدارة الذاتية للأكراد، اليوم السبت، إن الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف لقيت مصرعها بعد استهداف سيارتها بعبوة ناسفة في محيط عين عيسى على الطريق الدولي بين حلب و القامشلي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية.

    وكان الحزب قد نقل تصريحا لخلف يوم الجمعة وصفت فيه الهجوم التركي بأنه عمل إجرامي ومخالف للقوانين الدولية، وتحدثت عن مطامع تركية في الشمال والشرق السوري.

    وتشن تركيا عدوانًا عسكريًا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري، ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي على سوريا، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي .. فيما حذرت دول من أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.

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    هفرين خلف عبوة ناسفة حزب سوريا المستقبل العدوان التركي

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