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    المرصد: مقتل 10 مدنيين في قصف تركي على شمال شرق سوريا

    12:31 م السبت 12 أكتوبر 2019
    المرصد: مقتل 10 مدنيين في قصف تركي على شمال شرق سوريا

    العدوان التركي

    القاهرة - مصراوي:

    أعلن المرصد السوري، مقتل 10 مدنيين سوريين، في القصف التركي على شمال شرق سوريا، في إطار العدوان التركي على الشمال، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

    أعلنت وزارة الدفاع التركية، احتلال قواتها مدينة رأس العين السورية، في إطار عدوانها على الشمال الشرقي السوري.

    فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن تكون القوات التركية احتلت أي من بلدة رأس العين، ذات الأغلبية الكردية.

    وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أعلن اليوم السبت نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا بسبب العدوان التركي التي أطلقها الجيش التركي.

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