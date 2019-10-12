أنقرة تعلن احتلال مدينة رأس العين السورية و"قسد" تنفي

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، احتلال قواتها مدينة رأس العين السورية، في إطار عدوانها على الشمال الشرقي السوري، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن تكون القوات التركية احتلت أي من بلدة رأس العين، ذات الأغلبية الكردية.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أعلن اليوم السبت نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا بسبب العدوان التركي التي أطلقها الجيش التركي.

وقال دوجاريك - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أكد تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص قد نزحوا بالفعل عن مناطقهم".

وأضاف أن " العدوان التركي يجب أن تتقيد بالقانون الدولي"، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت اليوم أنها بدأت تتلقى تقارير عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين بعد انطلاق العملية التركية يوم الأربعاء الماضي.