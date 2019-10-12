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    القبض على رجل يطعن المارة في مؤخراتهم بمدينة ألمانية

    12:06 م السبت 12 أكتوبر 2019
    القبض على رجل يطعن المارة في مؤخراتهم بمدينة ألمانية

    الشرطة الألمانية - أرشيفية

    هامبورج - (د ب أ):

    ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل يبدو أنه مريض نفسي بعدما قام ليلة الجمعة السبت، بمهاجمة مارة في مدينة هامبورج وطعنهم في مؤخراتهم.

    وقالت الشرطة اليوم السبت، إن عمق الطعنات يصل إلى نحو 8 سنتيمترات.

    وذكرت الشرطة أن الرجل أصاب في أوقات متفرقة ثلاثة أفراد، تلقوا الرعاية داخل سيارة إسعاف.

    وعقب الاعتداء الثالث، تمكنت السلطات من القبض على الرجل، 23 عاما.

    الشرطة الألمانية حادث طعن ألمانيا مدينة هامبورج

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