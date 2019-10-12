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    المبعوث الأممي غير بيدرسون يلتقي اللجنة الدستورية السورية في الرياض ​اليوم

    07:41 ص السبت 12 أكتوبر 2019
    المبعوث الأممي غير بيدرسون يلتقي اللجنة الدستورية السورية في الرياض ​اليوم

    المبعوث الأممي غير بيدرسون

    الرياض - (أ ش أ):

    أفادت قناة العربية الحدث الإخبارية أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون سيصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم (السبت) للقاء اللجنة الدستورية، التي تواصل اجتماعاتها في الرياض بشكل مستمر مع هيئة المفاوضات السورية للتحضير للمفاوضات المقرر عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة.

    ووكان بيدرسون أعلن، في تصريحات للصحفيين مؤخراً عزمه التوجه إلى الرياض هذا الأسبوع للاتفاق على اللمسات الأخيرة بشأن اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا في جنيف والمزمع عقده 30 أكتوبر الجاري.

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