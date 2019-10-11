الكويت: علاقاتنا مع الأردن أكبر من أن تنال منها "محاولات رخيصة ومندسة"

الكويت - (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الجمعة، إن العلاقات الكويتية الأردنية راسخة ووثيقة وتاريخية وعميقة جدا، مشددا على أنها تحظى برعاية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأضاف الجارالله -خلال مداخلة له مع التلفزيون الأردني تعليقا على ما حدث خلال مباراة منتخب الكويت ونظيره الاردني أمس الخميس- إن ما شهدته المباراة من هتافات، مثل إساءة للعلاقات بين البلدين، وإساءة للرياضة وتشويه لمقاصدها بشكل عام، مؤكدا أن العلاقات الراسخة بين البلدين، أكبر بكثير من أن تنال منها محاولات وصفها ب"الرخيصة والمندسة".

وتابع "إن الهتافات في الملعب، تسببت بجرح عميق لأبناء الشعب الكويتي عندما سمعوها، كونها تمجد بمن غزا الكويت، وقتل أبناءها واستباح كل ما فيها، وهو ليس ببطل قومي على الإطلاق .. الجرح كان كبيرا لأبناء الشعب الكويتي، والألم كان بالغا لهم".

وثمن ردة الفعل الشعبية والرسمية على كافة المستويات في الأردن، والتي عكست عمق العلاقات ورسوخها، لافتا إلى أن ردود الفعل الأردنية، لم تنحصر في بيانات، لكن رافقها إجراءات تم اتخاذها على أرض الواقع، مشددا على أن هذه خطوة، تبين حرص الأشقاء في المملكة على تطوير وتعزيز العلاقات، والنأي بها العلاقة عن جميع محاولات العبث والضرر والإساءة لروح هذه العلاقات.

وأشاد الجارالله بالبيانين اللذين صدرا عن مجلسي النواب والأعيان الأردنيين، وعبرا من خلالهما عن شجبهما واستنكارهما لهذه التصرفات ورفضهما لها، مضيفا أن هذين البيانين، مثلا رقيا وأسلوبا حضاريا جسد روح الأخوة الحقة بين البلدين.

كانت مباراة الكويت والاردن ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسي العالم وآسيا، والتي اقيمت على ستاد عمان الدولي امس الخميس، قد شهدت هتافات "مسيئة وغير مسؤولة" ضد الكويت، سرعان ما تداركتها الاوساط الرسمية والشعبية الاردنية بالاستنكار والاستهجان، والتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والاعتزاز بها.

يشار الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، قد أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، نقل إليه استياء واستهجان الكويت لما صدر من الجماهير الاردنية من اساءات للكويت من خلال هتافات تشوه المقاصد الرياضية ولا تمت إليها بأي صلة.