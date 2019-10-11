الحكومة العراقية تشكل لجنة للتحقيق بمقتل المتظاهرين والقوات الأمنية في العراق

بغداد - (د ب ا):

قرر مجلس الأمن الوطني العراقي اليوم الجمعة تشكيل لجنة للتحقيق في حالات مقتل واصابة المتظاهرين والقوات الامنية ووسائل الاعلام ومحاسبة المقصرين خلال خمسة أيام ابتداء من غد السبت.

وأصدر المجلس القرار بعدما عقد اجتماعا استثنائيا اليوم برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

ويتضمن قرار المجلس، وفق بيان صحفي صادر مساء اليوم، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق "بحالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت، والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال 5 أيام اعتبارا من غد السبت".

كما قرر مجلس الأمن الوطني " الإسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون".

وأوضح البيان " تم تدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية ، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك".

كانت عدة محافظات عراقية قد شهدت مؤخرا مظاهرات احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد، وأسفرت الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين عن وفاة 104من بينهم 8من رجال الامن ، وإصابة 6107شخص ، من بينهم 1241من عناصر الامن.

كما ناقش المجلس "تداعيات الاجتياح التركي العسكري للأراضي السورية، وما يخلفه من آثار على العراق، حيث وجه المجلس بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي".

وذكر البيان "تم استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الأسيجة السلكية والأبراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية ،وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري".