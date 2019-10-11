بريطانيا.. الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بتنفيذ حادث الطعن في مانشستر

مانشستر (انجلترا) - (د ب أ):

تم إلقاء القبض على على رجل بتهم تتعلق بالإرهاب اليوم الجمعة بعد إصابة أربعة أشخاص في حادث الطعن الهجومي في مركز تجاري في مدينة مانشستر الإنجليزية اليوم .

ونقلت اليوم وكالة أنباء برس اسوسييشن البريطانية عن شرطة مدينة مانشستر الكبرى أن الشخص "تم اعتقاله للاشتباه في ارتكابه والتحضير والتحريض على عمل من أعمال الإرهاب".

ووفقا لبيان صادر عن شرطة مانشستر الكبرى، تم التعرف على المشتبه به المحتجز في مركز أرندال للتسوق، بأنه "رجل في الأربعينيات من عمره".

كانت الشرطة قد أفادت في بادئ الأمر أن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم لكنها عدلت في وقت لاحق العدد إلى أربعة.

وقالت الشرطة في بيان إن امرأتين ورجل قد تم نقلهم إلى المستشفى متأثرين بجروح طعن، مضيفة أن ضحية أخرى لم تتعرض للطعن قد تم علاجها من قبل المسعفين ولم تكن بحاجة للذهاب إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة مانشستر ايفيننج نيوز أن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة. وأظهر شريط فيديو رجلا ملثما محتجزا وهو مستلق على الأرض بينما كان ضابط يحمل صاعقا كهربائيا.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صدمته ازاء الحادث، وعبر عن شكره للسلطات على أدائها الاحترافي.

وقال إن "كل تفكيري مع الجرحى، وكل الذين تأثروا جراء الحادث ".

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، تتولى شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق.

وقال روس جاكسون مساعد رئيس شرطة مانشستر الكبرى إنه عند الساعة 15ر11 صباحا اليوم الجمعة دخل رجل إلى متجر في مركز التسوق وبدأ في الاعتداء على الناس.

وقال إن رجلي أمن غير مسلحين حاولا إيقافه، لكن الرجل طاردهم بسكين كبير، مشيرا إلى أنهما طلبوا المساعدة وواصل الرجل الهجوم على آخرين حوله.

وأضاف جاكسون أنه في غضون خمس دقائق وصل خمسة آخرين من رجال الأمن وتمكنوا من إلقاء القبض عليه.

وذكرت بلومبرج أن مدينة مانشستر كانت هدفا لعمليات إرهابية في الماضي. ففي عام 1996، فجر الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت شاحنة ملغمة بالقرب من أرندال.

وفي عام 2017، هاجم شخص انتحاري قاعة حفلات مانشستر أرينا القريبة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات من مرتادي الحفلات في ختام حفلة للمغنية أريانا جراندي.