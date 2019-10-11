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تمكنه من توقيع عقوبات على تركيا.. ترامب يمنح وزير الخزانة سلطات واسعة

08:27 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
تمكنه من توقيع عقوبات على تركيا.. ترامب يمنح وزير الخزانة سلطات واسعة

ترامب يمنح وزير الخزانة سلطات واسعة

القاهرة - مصراوي:

في أعقاب العدوان التركي على شمال شرق سوريا، أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشن، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، منحه صلاحيات، تقضي بموجبها توقيع عقوبات مباشرة على تركيا، دون الانتظار لموافقة أي جهة أخرى.

وأكد منوتشن، أنه سيعمل بالتشاور مع وزارة الدفاع الأمريكية على تقييم الوضع في شمال شرق سوريا، لافتًا إلى أهمية العمل على عدم تأزيم الوضع الإنساني في المنطقة.

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، أكد أنه لا توجد مؤشرات على نية تركيا وقف عدوانها بالأراضي السورية.

وأضاف دانفورد، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن بلاده لم تعط الضوء الأخضر، لتركيا للقيام بالعدوان التركي على الشمال السوري.

وأكد أن واشنطن تواصلت مع تركيا، لتؤكد على مسؤولية أنقرة على حماية أسرى تنظيم داعش الإرهابي.

ونددت أغلب دول العالم بعدوان تركيا لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان.

وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

العدوان التركي عقوبات أمريكية وزير الخزانة دونالد ترامب

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