تنظيم داعش يتبنى تفجير السيارة المفخخة في القامشلي

القاهرة - مصراوي:

أعلن تنظيم داعش تبني تفجير سيارة مفخخة، في مدينة القامشلي السورية، التابعة للقوات الكردية، في أعقاب العدوان

التركي على تلك المنطقة.

قالت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة التي يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا إن سيارة ملغومة انفجرت بمدينة القامشلي، الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة تسعة آخرين.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت فرار 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي من شمال شرق سوريا، إثر قصف تركي عنيف على تلك المنطقة.

وتشن تركيا عدوانًا عسكريًا على الشمال السوري، بزعم محاربة الإرهاب، وتطهير المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية، في تحرك أثار غضب المجتمع الدولي.

نددت أغلب دول العالم بعدوان تركيا لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان.

وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".