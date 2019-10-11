السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا تدلي بشهادتها أمام الكونجرس اليوم

واشنطن (د ب أ)

تدلي السفيرة الأمريكية المقالة في أوكرانيا اليوم الجمعة بشهادتها أمام النواب الذين يقومون بإجراء تحقيق في اتهام بالتقصير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبث التلفزيون الأمريكي لقطات تظهر ماشا يوفانوفيتش وهي في طريقها إلى مبنى الكونجرس لحضور جلسة مغلقة حيث تدلي بشهادتها هناك.

ويقود النواب الديمقراطيون إجراء التحقيق حول اتصالات ترامب بأوكرانيا، بما في ذلك ما يبدو أنها محاولة من جانب الرئيس لأن تقوم كييف بنشر فضائح لمنافسه السياسي جو بايدن.

واستدعت إدارة ترامب يوفانوفيتش.

وتردد أنها تعارض الجهود الخاصة التي يبذلها الرئيس ومحاميه رودي جولياني، للضغط على أوكرانيا للحصول على معلومات عن بايدن.

وأعلن البيت الأبيض خلال الأسبوع الجاري أنه لن يتعاون مع تحقيق المساءلة، ومنعت وزارة الخارجية السفير لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند من الإدلاء بشهادته أمام للمشرعين.

ومع ذلك، أصدر محامي سوندلاند بيانا اليوم، قال فيه إن الدبلوماسي سيدلي بشهادته الأسبوع المقبل ، بعد أن أصدر الكونجرس استدعاء.

وأشار البيان إلى أن أي مستندات مطلوبة يجب أن تأتي من وزارة الخارجية وليس من جانبه.