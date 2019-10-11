واشنطن: لا مؤشرات على نية تركيا وقف عدوانها بالأراضي السورية

القاهرة - مصراوي:

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، أنه لا توجد مؤشرات على نية تركيا وقف عدوانها بالأراضي السورية.

وأضاف دانفورد، في مؤتمر صحفي الجمعة، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن بلاده لم تعط الضوء الأخضر، لتركيا للقيام بالعدوان التركي على الشمال السوري.

وأكد أن واشنطن تواصلت مع تركيا، لتؤكد على مسؤولية أنقرة على حماية أسرى تنظيم داعش الإرهابي.

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، خلوصي آكار، عن رفضه الشديد للعدوان التركي على الشمال السوري، بدعوى محاربة التنظيمات الإرهابية، والقضاء على وحدات حماية الشعب الكردية.

وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي، عقده الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن قوات سوريا الديقراطية خلال قتالها ضد تركيا.

وأكد أن تركيا وضعت الولايات المتحدة في موقف صعب بعدوانها على الشمال السوري.

نددت أغلب دول العالم بعدوان تركيا لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان.

وشددت وزارة الخارجية المصرية على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".