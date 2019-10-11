الجبير يصل إلى القاهرة لحضور اجتماع طارئ لبحث العدوان التركي على سوريا

القاهرة (د ب أ)

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي قادما على رأس وفد في زيارة لمصر، يشارك خلالها في فعاليات الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذى يعقد غدا السبت لبحث العدوان التركي على سوريا.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال في محاضرة ألقاها الساعات الماضية أمام كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو): "إن الاعتداء التركي على السيادة والأراضي السورية من شأنه أن يشعل العداء في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه، وأن هذا الاعتداء نتائجه ستكون سلبية وعديدة".

وشدد على "أن التدخلات الأجنبية من جانب القوى الإقليمية في الشؤون العربية، قد أدت إلى تأجيج الأزمات العربية وزادت من صعوبةإمكانية تسويتها، وأن الاعتداء التركي الأخير على الأراضي السورية سوف يسهم في تعقيد المشهد".

ومن المقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا السبت، لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.