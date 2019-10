عمرو يوسف لعمرو دياب: كل سنة وأنت الهضبة

كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان عمرو يوسف على تهنئة "الهضبة" عمرو دياب بعيد ميلاده الـ58، وشارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"انستجرام"، صورة تجمعهما من الاحتفالية التي أقيمت مساء الثلاثاء، برفقة عدد من النجوم بينهم دينا الشربيني.

وكتب "يوسف "، تعليقًا على الصورة: "كل سنة وانت طيب كل سنة وأنت الهضبة، Happy birthday to the one and only ".

وحضر حفل عيد ميلاد الهضبة: الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

وطرح الهضبة من ألبومه الأخير "أنا غير" خمس أغنيات، وهي: "أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير".