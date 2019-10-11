العدوان التركي: قتلى في انفجار سيارة مفخخة في القامشلي السورية

دمشق (د ب أ)

سقط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي اليوم الجمعة في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سورية.

وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه "قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 على الأقل في انفجار سيارة مفخخة جنوب غرب مدينة القامشلي، كما أدى الانفجار إلى احتراق أربع سيارات، وتضرر عدد من المباني القريبة من مكان التفجير".

وأكد المصدر"الانفجار كان كبيرا جدا، ولكن تعرض المنطقة لقصف مدفعي من الجيش التركي جعل الحركة في المنطقة محدودة".

وسقطت عدة قذائف في منطقة الزيتون غرب مدينة القامشلي جراء القصف التركي على المنطقة .