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    إيطاليا: الكشف عن لوحة "غير عادية" لمحاربي روما القديمة

    04:59 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    إيطاليا: الكشف عن لوحة "غير عادية" لمحاربي روما القديمة

    وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني

    روما (د ب أ)

    أعلن وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني اليوم الجمعة اكتشاف لوحة جصية تصور اثنين من محاربى روما القديمة ويتقاتلان وهو كشف أثري " غير عادى ورائع " من أطلال مدينة بومبي.

    وأفادت هيئة متنزه بومبي الأثري في بيان بأن اللوحة التي يبلغ عرضها نحو 5ر1 متر وارتفاعها 2ر1 متر، اكتشفت في حانة ربما كانت بمثابة بيت بغاء للجنود.

    وتظهر اللوحة الجصية محاربا منتصرا يقف مختالا، بينما خصمه الذي فقد درعه، ينزف من صدره ومن رسغه الأيسر، ويبدو أنه يطلب الرحمة.

    دمرت بومبي الواقعة جنوب إيطاليا بالقرب من نابولي، في عام 79 ميلاديا، جراء ثوران جبل فيزوف البركاني. ومازالت أجزاء منه قيد التنقيب ما يؤدي إلى العديد من الاكتشافات الجديدة.

    إيطاليا محاربي روما القديمة وزير الثقافة الإيطالي كشف أثري مدينة بومبي

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