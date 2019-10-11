شرطة مانشستر: لا قتلى في هجوم الطعن واعتقال شخص

مانشستر (د ب ا)

اكد متحدث باسم شرطة مانشستر الكبري في بريطانيا اليوم الجمعة

أن خمسة اشخاص تعرضوا للطعن في مركز ارنديل للتسوق .

وقالت الشرطة انه لم تحدث اي وفيات جراء عمليات الطعن وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأضافت أنه تم القبض على رجل، 40عاما،بحسب هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي ).

وتابعت ان ضباط مكافحة الارهاب يقودون تحقيقا في الحادث.

كانت بي بي سي قد ذكرت ان اربعة اشخاص قد تعرضوا للطعن.

وقد تم اخلاء مركز التسوق ووقف حركة القطار الخفيف (الترام) في ميدان اكستشينج الواقع امام مركز التسوق.

من جهته، اعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صدمته ازاء الحادث وشكر السلطات على ادائها الأحترافي .

وقال " افكاري مع الجرحي وكل الذين تأثروا جراء الحادث ".