المرصد السوري: العدوان التركي يقتل 7 مدنيين في تل أبيض

القاهرة (مصراوي)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن سبعة اشخاص قتلوا في هجمات تركية استهدفت قرى تابعة لمدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا.

وقال المرصد ،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن 4 أشخاص قتلوا جراء قصف طائرات تركية لقرية علي الباجلية التابعة لتل أبيض السورية، كما قُتل 3 مدنيين جراء عمليات قنص نفذتها قوات تركية استهدفت قرى تابعة لتل أبيض الجمعة.

وارتفع عدد قتلى العدوان التركي من المدنيين منذ الأربعاء إلى 17 شخصا.

وأدى العدوان التركي أيضا إلى نزوح أكثر من 75 ألف شخص من مناطقهم في شمال شرق سوريا، بحسب المرصد.

وتتواصل حركة النزوح من مناطقهم في تل أبيض ورأس العين والدرباسية ومناطق أخرى شرق الفرات عند الشريط الحدودي مع تركيا.

وقال المرصد إن النازحين "منهم من يفترش العراء وقسم منهم توجه إلى مدينة الرقة، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها المنطقة من انقطاع المياه عن مدينة الحسكة، وخروج محطات تغذية كهرباء عن الخدمة بسبب القصف والاشتباكات".