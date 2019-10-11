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وزيرة دفاع ألمانيا‭‬ تتوقع إسهام دول الناتو في الاستقرار بسوريا

03:08 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
وزيرة دفاع ألمانيا‭‬ تتوقع إسهام دول الناتو في الاستقرار بسوريا

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور

القاهرة (مصراوي)

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور يوم الجمعة ردا على سؤال عن العدوان التركي على الأكراد في سوريا إن بلادها تتوقع إسهام جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وتركيا عضو في الناتو.

وطال عدوانها الذي شنته الأربعاء انتقادات دولية واسعة ودعت المعارضة الألمانية إلى حظر الأسلحة عن تركيا.

أدى العدوان إلى مقتل العشرات ونزوح الآلاف في المنطقة التي عانت ويلات تنظيم داعش في السنوات الماضية.

أنيجريت كرامب كارينباور ألمانيا سوريا حلف الناتو

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