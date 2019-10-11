الاتحاد الأوروبي: يمكن بدء مفاوضات البريكسيت

بروكسل (د ب أ)

ذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن التكتل يرى مقترحات بريطانيا كافية للبدء في التفاوض مع لندن بشأن التوصل إلى اتفاق جديد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بركست).

وجاءت هذه التصريحات بعد تحول مفاجئ في الأحداث خلال اجتماع جرى أمس الخميس بين رئيس الوزراء، البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارداكار.

وسوف تبدأ المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق معدل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل أقل من أسبوع من قمة زعماء الاتحاد المزمعة في بروكسل، والتي يأملون أن يتوصلوا خلالها إلى اتفاق بشأن بريكست.

وصرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في وقت سابق اليوم الجمعة أنه تلقى "مؤشرات تبشر بالأمل" من فارداكار عقب اجتماعه مع جونسون، مضيفا أنه يتعين الاستفادة من "أقل فرصة" للتوصل إلى اتفاق.

وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في المفاوضات بين الجانبين في الحدود بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التي تمثل جزءا من بريطانيا.