صحيفة "فيلت" الألمانية تمنح سلمان رشدي جائزتها للأدب

برلين (د ب أ)

فاز الكاتب الهندي-البريطاني سلمان رشدي، 72عاما، بالجائزة الأدبية التي تمنحها صحيفة "فيلت" الألمانية.

وجاء في بيان لمجموعة "أكسل شبرينجر" الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة في برلين أن رشدي سيحصل على الجائزة عن مجمل أعماله ككاتب من طراز عالمي ومثقف يعرف كيف يفكر على مستوى عالمي.

وأضاف البيان أن الكاتب "مناضل مقدام من أجل حرية الكلمة"، وأعماله تساعد على مواجهة شكوك الحاضر بالموقف والفكاهة.

ومن المقرر أن يحصل رشدي على الجائزة، التي تقدر قيمتها بـ12 ألف يورو، في العاشر من نوفمبر المقبل في برلين.

ومن أشهر أعمال رشدي "أطفال منتصف الليل" و"آيات شيطانية". وكانت رواية "آيات شيطانية" الصادرة عام 1988 قد أثارت الجدل، وأُجبر مؤلفها على الاختباء لمدة عشرة أعوام بعد أن أصدر الزعيم الإيراني وقتذاك آية الله الخميني فتوى بإباحة قتله في العام التالي لصدور الرواية.

ويروي رشدي قصة حياته في رواية "جوزيف أنطون"، وروايته الجديدة "كيشوت" مرشحة لجائزة "بوكر" هذا العام.