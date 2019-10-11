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    الأب زراي: جائزة نوبل يجب أن تلهم جميع زعماء القرن الإفريقي

    02:28 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    الأب زراي: جائزة نوبل يجب أن تلهم جميع زعماء القرن الإفريقي

    جائزة نوبل للسلام

    روما (د ب أ)

    قال الأب موسى زراي، وهو متحدث غير رسمي باسم الإريتريين في المنفى، إن منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يجب أن يشجع القادة في دول منطقة القرن الإفريقي على العمل من أجل السلام.

    وقال الكاهن الكاثوليكي الإثيوبي، المقيم في روما وهو ناشط في مجال الدفاع عن المهاجرين، ورشح في السابق لجائزة نوبل للسلام، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يحدوني الأمل في أن الجائزة، قبل أي شيء، ستشجع جميع قادة المنطقة للمقاومة والاستمرار على طريق السلام.

    وأضاف أن الجائزة يجب أن تدفع أبي أحمد إلى مواصل جهوده من أجل الديمقراطية، ومعالجة الصراعات العرقية الداخلية في البلاد، والقيام بالمزيد من أجل حماية البيئة في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق التنمية الاقتصادية".

    وتابع بالقول: "كنت سأنتظر لأرى كيف سيتعامل (أبي أحمد) مع الانتخابات المقبلة، في شهر أيار/مايو المقبل،وكيف سيعالج الصراع الداخلي بطريقة سلمية، ولكنني اعتبر جائزة نوبل هذه تشجيعا لأجل المجهود الذي بذله، فهو يستحقها".

    جائزة نوبل للسلام إفريقيا الأب موسى زراي إريتريا أبي أحمد

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