توسك: يجب استغلال أي فرصة للتوصل لاتفاق بشأن بريكست

بروكسل (د ب أ)

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة إن بريطانيا لم تقدم حتى الآن أي مقترح "واقعي وقابل للتطبيق" بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ، مشيرا إلى أنه تلقى " إشارات إيجابية" في أعقاب المحادثات التي جرت بين رئيسي وزراء بريطانيا وأيرلندا.

وقال توسك:" بالطبع، ليس هناك ضمان للنجاح حتى موعد التطبيق العملي. ولكن يجب استغلال أصغر فرصة (متاحة)".

يشار إلى أن توسك سيرأس الأسبوع المقبل قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي والتي يأمل الطرفان خلالها التوصل لاتفاق بشأن بريكست قبيل الموعد النهائي المقرر للانسحاب في 31 من تشرين أول/أكتوبر الجاري. وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم تمديد الموعد، تحت أي ظرف.

وناقش جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فاردكار أمس الخميس سبل تسوية المسألة الشائكة للحدود الإيرلندية، بعدما قدمت بريطانيا مقترحا جديدا لاستبدال إجراءات شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا في اتفاق بريكست الحالي، وقال الطرفان لاحقا إنهما يريان "سبيلا لإمكانية التوصل لاتفاق".

وحذر البنك المركزي الأيرلندي اليوم الجمعة من أن البلاد يمكن أن تشهد خسارة أكثر من 70 ألف وظيفة خلال العامين المقبلين، إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد بشكل غير منظم، أي بدون اتفاق.

وفي نفس الوقت، أجرى مفاوض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستيفين باركلي محادثات في بروكسل اليوم الجمعة مع نظيره بالاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه بشأن تطورات الموقف حتى الآن.