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    بوتين: تركيا لن تكون قادرة على احتواء مسلحي داعش الفارين

    02:02 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    بوتين: تركيا لن تكون قادرة على احتواء مسلحي داعش الفارين

    بوتين

    موسكو (د ب أ)

    حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الجمعة من أن تركيا لن تكون قادرة على احتواء مجموعات مسلحي داعش الفارين جراء عدوانها على سوريا.

    وقال بوتين أمام اجتماع لزعماء دول الاتحاد السوفيتي السابق، خلال زيارة إلى تركمنستان إن قوات كردية تسيطر على مناطق في شمال سوريا، حيث يوجد مسلحو داعش.

    وأضاف بوتين أنه بينما تهاجم قوات تركية قوات كردية، فإن مسلحي داعش "سيكونون قادرين "على الهرب بسهولة"، طبقا لنسخة طبق الأصل، نشرها مكتبه.

    وتابع بوتين "إنني لست متأكدا مما إذا كان الجيش التركي سيكون قادرا على السيطرة على ذلك".

    وافترض أن المسلحين الفارين من سوريا يمكن أن يعيدوا تنظيم صفوفهم في البلقان وجنوب شرق آسيا والمنطقة السوفيتية السابقة.

    وإشار بوتين إلى وجود الآلاف من المسلحين شمالي سوريا، والحاجة إلى تعبئة أجهزة الاستخبارات ببلدان رابطة الدول المستقلة من أجل القضاء على تهديدات خروجهم من هناك إلى دول أخرى.

    وتابع : "وفقا لبيانات الاستخبارات الروسية، يوجد المئات من المسلحين شمالي سوريا... إنه تهديد حقيقي لنا جميعا. كيف وإلى أين سيتحركون- عبر الأراضي التركية، وعبر أراض أخرى، في عمق سوريا، سيذهبون إلى المناطق التي لا يسيطر عليها أي شخص، هل سيتنقلون عبر العراق وعبر بلدان ومناطق أخرى؟ علينا أن نفهم هذا ونعرف ونعبئ موارد استخباراتنا لوقف هذا التهديد"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

    كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعلن أول أمس الأربعاء إطلاق عملية "نبع السلام" في شمال سوريا، مبررا ذلك بالتصدي للإرهابيين وإقامة منطقة أمنة لتوطين اللاجئين السوريين.

    يشار إلى أن روسيا تنشر قوات في سورية تساند رئيسها بشار الاسد في قتاله ضد التنظيمات المسلحة المناهضة له.

    بوتين داعش تركيا العدوان التركي سوريا قوات كردية

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