اليوم الثالث للعدوان التركي.. نازحون وقتلى (تغطية خاصة)

القاهرة (مصراوي)

واصلت تركيا عدوانها على الأكراد في شمال سوريا لليوم الثالث على التوالي وسط انتقادات دولية وإقليمية ومخاوف من استغلال تنظيم داعش للفراغ الأمني الذي خلفه العدوان لإعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى.

أدى العدوان التركي إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان في شمال شرق سوريا وسط غارات جوية وقصف مدفعي من الجيش التركي وجماعات مسلحة سورية متحالفة مع أنقرة، التي اشتبكت مع قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن مواقعها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، بأن عدد المدنيين الذين نزحوا من مناطقهم بشمال شرق سوريا خوفا من العدوان التركي الجاري، ارتفع إلى أكثر من 75 ألف.

وأعلن أردوغان عدوانه يوم الأربعاء بعد فترة من التهديد والوعيد، زاعمًا أنه يهدف إلى إقامة منطقة آمنة لإيواء اللاجئين فيها. في المقابل طالبت قوات سوريا الديمقراطية بإقامة منطقة حظر جوي.

وزادت الانتقادات الأوروبية للعدوان التركي خاصة بعد أن فشل مجلس الأمن في إصدار بيان إدانة لتركيا.

وقابل أردوغان الانتقادات بأن هدد الاتحاد الأوروبي بإطلاق اللاجئين السوريين المتواجدين في بلاده في محاولة لابتزاز التكتل الأوروبي الذي وصف العدوان بأنه "غزو."

ورد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على أردوغان الذي هدد بموجة هجرة جديدة تجاه أوروبا، بأنها "ابتزاز وليست في مكانها".

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