إثيوبيا "فخورة كأمة" بمنح جائزة نوبل للسلام لأبي أحمد

ستوكهولم (د ب أ)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في تغريدة عقب إعلان فوزه بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 ، "نحن فخورون كأمة".

وقالت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل إنها " تأمل في أن تعزز جائزة نوبل للسلام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في عمله المهم من أجل السلام والمصالحة".

يشار إلى أن أبي أحمد اختير من قائمة مرشحين كانت تضم 301 مرشح، وهو رابع أكبر عدد للمرشحين لنيل الجائزة منذ عام 1901. وضم المرشحون هذا العام 223 فردا و78 منظمة.