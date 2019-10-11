المفوضية الأوروبية تدعو إلى حماية المنشآت اليهودية

برلين/بروكسل (د ب أ)

عقب الهجوم المعادي للسامية في مدينة هاله الألمانية، دعت المفوضية الأوروبية كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حماية المعابد ومنشآت أخرى يهودية.

وقالت المفوضة الأوروبية لمكافحة معاداة السامية، كاتارينا فون شنورباين، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة إن المفوضية سترسل خطابا بذلك إلى كافة الدول في الاتحاد، وستطالبهم بتحمل نفقات تعزيز الحماية.

وأضافت شنورباين: "هناك سلسلة من الدول التي بحاجة إلى اللحاق بالركب"، مشيرة إلى أن الجاليات اليهودية تضطر حاليا لإنفاق نصف ميزانيتها على الإجراءات الأمنية.

وأوضحت شنورباين أنه تبين عبر استطلاع للرأي أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية أن 38% من اليهود الأوروبيين ذكروا أنهم فكروا خلال السنوات الخمسة الماضية في مغادرة أوروبا لأسباب أمنية.

وقالت شنورباين: "يتعين علينا التصدي لهذا التحدي على مستوى أوروبا. حتى الآن اهتمام الدول بهذا الأمر محدود جزئيا"، مضيفة أن الدول الأعضاء في الاتحاد ألزمت أنفسها في ديسمبر الماضي بحماية المنشآت اليهودية. ومن المنتظر أن يكون لكل دولة في الاتحاد استراتيجية لمكافحة معاداة السامية بحلول 2020.

يُذكر أن رجلا مدججا بأسلحة ثقيلة ويبدو أنه يميني متطرف حاول أن يتسبب في مذبحة داخل كنيس يهودي أول أمس الأربعاء خلال احتفال العشرات من الطائفة اليهودية بأهم أعياد اليهود، وهو يوم الغفران، داخل الكنيس.

وأخفق الرجل الألماني، 27 عاما، في اقتحام الكنيس بقوة السلاح ما دفعه - حسب البيانات المتوافرة - إلى التوجه نحو مطعم للوجبات السريعة القريبة من الكنيس، وتسبب في قتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، ثم فر من مكان الحادث، لكن الشرطة ألقت القبض عليه.