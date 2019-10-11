إيران تحمل مرتكبي الهجوم على ناقلة النفط تبعات هذاالعمل

طهران (د ب ا)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" ان ناقلة النفط الايرانية "سابيتي" تم استهدافها مرتين في غضون نصف ساعة في شرق البحر الأحمر، محملا مرتكبي هذه المغامرة الخطيرة مسؤولية التبعات الناجمة عنها.

وصرح موسوي في معرض تعليقه على حادث استهداف الناقلة "سابيتي" في البحر الأحمر، قائلا: إن التحقيقات التي اجرتها الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، تبين أن هذه الناقلة اصيبت بأضرار عندما تعرضت للاستهداف مرتين في غضون نصف ساعة بالقرب من الممر في شرق البحر الأحمر،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

واشار موسوي الى ان وضع ناقلة النفط المستهدفة تحت السيطرة، وأضاف : لحسن الحظ لم يصب احد من افراد الطاقم بأذى وان السفينة في حالة مستقرة.

ونوه المتحدث بأسم الخارجية الايرانية قائلا: في الأشهر القليلة الماضية ، جرت اعمال تخريبية اخرى ضد ناقلات النفط الإيرانية في البحر الأحمر، حيث يجري حاليا إجراء تحقيقات حول الجهات الضالعة في هذه الحوادث.

واعرب موسوی عن قلقه حیال التلوث الناجم عن تسرب النفط من صهاريج هذا الناقلة المتضررة، مؤكدا ان كل المسؤولية الناجمة عن عواقب هذا العمل التخريبي ومن بينها التلوث البيئي الشديد في المنطقة ، تقع على عاتق منفذي هذه المغامرة الخطيرة.

واختتم المتحدث بأسم الخارجية الأيرانية قائلا: سيستمر التحقيق حول التفاصيل والعناصر التي تقف وراء هذا الحادث الخطير، وسيتم الإعلان عنها بعد التوصل الى النتائج.

يذكر ان ناقلة النفط الايرانية "سابيتي" تعرضت فجر اليوم الجمعة انفجارين على مسافة 60 ميلا عن سواحل ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر.

يأتي الانفجار بعد هجمات تعرضت لها في الأشهر الأخيرة ست ناقلات نفط، أربع منها قرب مياه الإمارات واثنتان في خليج عمان، وهجمات على منشات نفطية لشركة ارامكو السعودية.