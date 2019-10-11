تشاووش أوغلو: تركيا تتوقع تضامنا "واضحا" من الناتو بشأن عدوانها على سوريا

اسطنبول (د ب أ)

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن أنقرة تتوقع أن ترى حلفاءها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يتضامنون معها في عدوانها على سوريا الذي وصفه ب"الشرعي."

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في اسطنبول: "لا يكفي قول (نتفهم مخاوفكم المشروعة) نريد أن نرى تضامنا واضحا".

يشار إلى أن تركيا بدأت أمس الأول الأربعاء عدوانها الذي أطلقت عليه "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، مبررة ذلك بالتصدي لمن وصفتهم بالإرهابيين، وإقامة منطقة آمنة لإيواء اللاجئين السوريين.

وقوبلت العملية بادانة دولية وعربية واسعة، وبمطالبات بوقفها.