  • عاجل:الحكومة تكشف أسباب تراجع أسعار اللحوم بالأسواق

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    تونس: بدء التصويت بالخارج في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

    11:19 ص الجمعة 11 أكتوبر 2019
    تونس: بدء التصويت بالخارج في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

    انتخابات تونس

    تونس - أ ش أ

    انطلقت اليوم الجمعة، عملية التصويت في دوائر الخارج للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية التي يتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.

    وقد فتح أول مكتب اقتراع أبوابه أمام الناخبين في مدينة سيدني الاسترالية في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ويستمر الاقتراع بالخارج على مدى ثلاثة أيام.

    وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 6ر15% من أصوات الناخبين ، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

    ووفقا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولى ، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

    هذا المحتوى من

    انتخابات تونس الانتخابات الرئاسية التونسية تونس تصويت الناخبين

    الخبر التالى:

    شركة الناقلات الإيرانية تنفي حدوث حريق في ناقلة النفط بالبحر الأحمر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان