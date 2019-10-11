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    الشركة المالكة للناقلة الإيرانية: الانفجار قد يكون بسبب ضربات صاروخية

    09:56 ص الجمعة 11 أكتوبر 2019
    الشركة المالكة للناقلة الإيرانية: الانفجار قد يكون بسبب ضربات صاروخية

    انفجار ناقلة نفط - ارشيفية

    طهران - (أ ش أ)

    أعلنت الشركة المالكة لناقلة النفط الإيرانية التي وقع بها انفجار في البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، أن الانفجار قد يكون ناجما عن ضربات صاروخية.

    وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية تعرضت إلى حادث انفجار إصاب هيكل السفينة، مشيرة إلى أن أضرارًا لحقت بالخزانين الرئيسيين للسفينة جراء الانفجار، مما أدى لتسرب النفط المخزون فيهما إلى البحر الأحمر.

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    Asha
    انفجار ناقلة نفط ناقلة النفط الإيرانية البحر الأحمر إيران ضربات صاروخية
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