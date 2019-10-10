ضربة مالية أو عسكرية.. ترامب يضع حلولًا للتعامل مع العدوان التركي على سوريا

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قضت بنسبة 100% على تنظيم داعش في المناطق التي يعتدي فيها الجيش التركي على القوات التركية، بالشمال السوري.

وأضاف في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن الولايات المتحدة لديها حل من ثلاثة للتعامل مع العدوان التركي على سوريا.

وأكد أن الحل الأول يتمثل في إرسال آلاف الجنود للفوز عسكريًا، أو ضرب تركيا اقتصاديًا من خلال العقوبات، أو التوصل إلى اتفاق بين الجانبين "التركي والكردي".

وأطلقت السلطات التركية عملية "نبع السلام"، لاجتياح الشمال السوري، بحجة تطهيره من التنظيمات الإرهابية، وحماية الحدود التركية.

وبدأت تركيا عدوانها، الذي قوبل بإدانات دولية وإقليمية واسعة، على وحدات حماية الشعب الكردية يوم الأربعاء، بعد أيام من سحب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات الجنود الأمريكيين من نقاط حدودية ما خلع الحماية التي كان يتمتع بها الأكراد، الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش في سوريا في السنوات الأخيرة.