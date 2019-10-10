بغداد تنفي وجود أية قوات إيرانية لحماية الزائرين في العراق

بغداد - (أ ش أ):

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية عدم وجود أي قوات إيرانية داخل العراق لحماية الزائرين خلال الزيارة الأربعينية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي - في تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، إن الزائرين العراقيين والأجانب محميون من قبل القوات الأمنية العراقية، ولا توجد أي قوة إيرانية داخل الأراضي العراقية .

وأضاف أن الحديث عن دخول قوات إيرانية عار عن الصحة، مبينا في الوقت ذاته أن قوات الحشد الشعبي منتشرة على الحدود وليست قوات إيرانية.