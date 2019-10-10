  • عاجل:الداخلية: إحباط تفجير ارتكاز أمني بالعريش ومقتل إرهابي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    تونس تدعو للوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا

    10:02 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    تونس تدعو للوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا

    العدوان التركي على شمال سوريا

    تونس - (أ ش أ):

    دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية الجارية بشمال شرقي سوريا حقنا للدماء وحفاظا على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

    وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الخميس - أن تونس تتابع ببالغ الانشغال العمليات العسكرية وما قد ينجم عنها من تعقيد للأوضاع وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري الشقيق.

    وحثت تونس كافة الأطراف على ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مجددا على مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.

    هذا المحتوى من

    العدوان التركي شمال سوريا الاجتياح التركي تونس

    الخبر التالى:

    انطلاق التصويت المبكر في الانتخابات العامة بكندا غدًا الجمعة ولمدة أربعة أيام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان