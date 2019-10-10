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    المندوبة الأمريكية: ترامب لا يؤيد العدوان التركي على سوريا

    09:50 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    المندوبة الأمريكية: ترامب لا يؤيد العدوان التركي على سوريا

    كيلي كرافت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم ال

    نيويورك - (أ ش أ):
    أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، في تصريحات صحفية ، أن الرئيس دونالد ترامب لا يؤيد العدوان العسكري التركي على الأراضي السورية.
    وقال المندوبة الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس ، "أنهينا للتو مشاوراتِنا بشأن سوريا، وكما أوضح الرئيس ترامب بشكل واضح بما يكفي، فإن الولايات المتحدة لم تؤيد بأي شكل قرار تركيا بشن عدوان عسكري شمال شرقي سوريا".
    وحذّرت كرافت من عواقب الاعتداء التركي على الجماعات العرقية في سوريا وخطر أن يتسبب هذا الهجوم في أن "تستغل داعش هذه الأعمال التركية لإعادة ترتيب نفسها من جديد".

    هذا المحتوى من

    Asha
    الأمم المتحدة كيلي كرافت هجوم تركيا الاجتياح التركي شمال سوريا

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