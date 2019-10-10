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    بعد العدوان التركي على سوريا.. باريس تطلب اجتماعًا طارئًا للتحالف الدولي

    09:36 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    بعد العدوان التركي على سوريا.. باريس تطلب اجتماعًا طارئًا للتحالف الدولي

    القصف التركي لشمال سوريا

    القاهرة – مصراوي:

    طلبت السلطات الفرنسية، اجتماعًا طارئًا للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، للقتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، بعد أيام من بدء تركيا عدوان عسكري ضد سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

    وأطلقت السلطات التركية عملية "نبع السلام"، لاجتياح الشمال السوري، بحجة تطهيره من التنظيمات الإرهابية، وحماية الحدود التركية.

    وبدأت تركيا عدوانها، الذي قوبل بإدانات دولية وإقليمية واسعة، على وحدات حماية الشعب الكردية يوم الأربعاء، بعد أيام من سحب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات الجنود الأمريكيين من نقاط حدودية ما خلع الحماية التي كان يتمتع بها الأكراد، الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش في سوريا في السنوات الأخيرة.

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