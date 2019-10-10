البيت الأبيض يؤكد مقتل خبير متفجرات بالقاعدة في اليمن عام 2017

واشنطن - (د ب أ):

أكدت الولايات المتحدة للمرة الأولى مقتل قيادي كبير في تنظيم القاعدة متهم بتصنيع قنابل وتنسيق الهجمات الإرهابية.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس إن إبراهيم العسيري قتل قبل عامين في اليمن في عملية أمريكية لمحاربة الإرهاب.

وجاء في البيان أن مقتل العسيري "أعاق بشكل كبير" تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في ملاحقة الإرهابيين مثل العسيري " حتى لايشكلون أي تهديد على أمتنا العظيمة".

ويأتي الإعلان في وقت يحاول فيه الرئيس دونالد ترامب الظهور بمظهر صارم حيال الإرهاب في مواجهة رد الفعل العنيف بشأن قراره المفاجئ بسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا. ومنذ ذلك الحين بدأت تركيا عملية توغل في المنطقة لطرد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.

وكانت شائعات قد ترددت عن وفاة العسيري منذ عام على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في أغسطس عام 2018 أنه قُتل في العام السابق في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" في اليمن.

وصنع العسيري عبوات ناسفة استخدمت في الهجوم الفاشل الذي وقع في أعياد ميلاد عام 2009 على متن طائرة تجارية متجهة إلى الولايات المتحدة.

وأدين رجل آخر في محاولة التفجير هذه ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

وقال البيان إن العسيري صنع أيضا متفجرات لاستخدامها في عملية تفجير من خلال وضعها في وحدة حبر لطابعة في عام 2010، لاستهداف طائرة ركاب أخرى في عام 2012 وفي محاولة اغتيال ولي العهد السعودي السابق.