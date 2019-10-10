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الهند: العدوان التركي على سوريا قد يقوض الاستقرار في المنطقة

07:57 م الخميس 10 أكتوبر 2019
الهند: العدوان التركي على سوريا قد يقوض الاستقرار في المنطقة

العدوان التركي على سوريا

القاهرة - (أ ش أ):

اعتبرت وزارة الخارجية الهندية أن العدوان العسكري الذي تشنه تركيا على شمال شرقي سوريا قد يقوض الاستقرار في المنطقة وعملية مكافحة الإرهاب.

وأعربت الخارجية الهندية - في بيان صحفي وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الخميس - عن القلق العميق إزاء العدوان العسكري الأحادي الذي تشنه تركيا في شمال شرقي سوريا.

ودعت الهند، تركيا إلى ممارسة ضبط النفس واحترام سيادة سوريا والسلام الإقليمي، وحثتها على التسوية السلمية لجميع القضايا من خلال الحوار والمناقشة.

هذا المحتوى من

Asha
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