مئات المهاجرين يسدون جسرا يربط أمريكا بالمكسيك

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

سد المئات من المهاجرين من أمريكا الوسطى اليوم الخميس، جسرا حدوديا بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في محاولة للضغط على واشنطن لتسريع النظر في طلبات لجوئهم، بحسب تقارير إعلامية صادرة في الدولتين.

واحتل ما يصل إلى 400 شخص الجانب المكسيكي من جسر "جيتواي" الذي يربط ماتاموروس في المكسيك ببراونزفيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحد المهاجرين لقناة "تيليموندو" الأمريكية الناطقة بالإسبانية إنهم لا يحاولون عبور الحدود بالقوة ولكنهم " اصابهم الاعياء بالفعل" من انتظار معالجة طلبات اللجوء .

وجرى غلق الجسر أمام المشاة والسيارات باستثناء حارة سريعة.

وأعادت الولايات المتحدة أكثر من 40 ألف مهاجر إلى المكسيك منذ يناير. وعاد الكثير منهم إلى بلدانهم الأم بينما انتظر آخرون السلطات الأمريكية لتبت في طلبات لجوئهم وهي عملية تستغرق شهورا.

وقال المهاجرون إنهم يواجهون عدم الأمن والفقر في بلدانهم.