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وزير الخارجية التركي يكشف عمق العمليات العسكرية في سوريا ويهدد واشنطن

07:21 م الخميس 10 أكتوبر 2019
وزير الخارجية التركي يكشف عمق العمليات العسكرية في سوريا ويهدد واشنطن

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

القاهرة - مصراوي:

كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن العملية العسكرية التي تخوضها بلده، لاجتياح الشمال السوري لن تتوغل أكثر من 30 كلم.

وهدد أوغلو، في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا، الخميس، ونقلته فضائية "العربية"، الولايات المتحدة الأمريكية، حال قررت فرض عقوبات على أنقرة.

وأطلقت السلطات التركية عملية "نبع السلام"، لاجتياح الشمال السوري، بحجة تطهيره من التنظيمات الإرهابية، وحماية الحدود التركية.

وبدأت تركيا عدوانها، الذي قوبل بإدانات دولية وإقليمية واسعة، على وحدات حماية الشعب الكردية يوم الأربعاء، بعد أيام من سحب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات الجنود الأمريكيين من نقاط حدودية ما خلع الحماية التي كان يتمتع بها الأكراد، الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش في سوريا في السنوات الأخيرة.

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