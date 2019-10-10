رئيس الوزراء اليوناني يندد بالتوغل التركي في شمال سوريا

القاهرة - مصراوي:

ندد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالتوغل التركي في شمال سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأطلقت السلطات التركية عملية "نبع السلام"، لاجتياح الشمال السوري، بحجة تطهيره من التنظيمات الإرهابية، وحماية الحدود التركية.

وبدأت تركيا عدوانها، الذي قوبل بإدانات دولية وإقليمية واسعة، على وحدات حماية الشعب الكردية يوم الأربعاء، بعد أيام من سحب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات الجنود الأمريكيين من نقاط حدودية ما خلع الحماية التي كان يتمتع بها الأكراد، الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش في سوريا في السنوات الأخيرة.