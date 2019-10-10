الأمين العام للأمم المتحدة: يجب العمل على خفض تصعيد الصراع في سوريا

القاهرة - مصراوي:

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريز، على ضرورة العمل على تخفيض تصعيد الصراع في سوريا، بعدما شنت تركيا عملية عسكرية هناك في الشمال، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأطلقت السلطات التركية عملية "نبع السلام"، لاجتياح الشمال السوري، بحجة تطهيره من التنظيمات الإرهابية، وحماية الحدود التركية.

وبدأت تركيا عدوانها، الذي قوبل بإدانات دولية وإقليمية واسعة، على وحدات حماية الشعب الكردية يوم الأربعاء، بعد أيام من سحب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات الجنود الأمريكيين من نقاط حدودية ما خلع الحماية التي كان يتمتع بها الأكراد، الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش في سوريا في السنوات الأخيرة.