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    اليمن يدين العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا

    06:43 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    اليمن يدين العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا

    العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا

    عدن - (أ ش أ):

    أدانت الجمهورية اليمنية، العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، مشيرة إلي أنها تعد انتهاكا لسيادة واستقلال الأراضي السورية.

    وقالت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ اليوم /الخميس/ - "إن هذه العمليات العسكرية تعد انتهاكاً لسيادة واستقلال سوريا وتهديداً للأمن والسلم الإقليميين، ومخالفاً للقانون الدولي".

    وأضافت "أن هذا التصعيد يقوض جهود السلام ويؤدي إلى إعاقة العملية السياسية بين الأطراف السورية، ويؤثر على الجهود العربية والدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية"، مؤكدة دعم اليمن للدعوة الطارئة لعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

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