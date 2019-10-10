بسبب سوريا.. إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير ضد تركيا

روما - (د ب أ):

ذكر وزير الخارجية الإيطالي لويجي يدي مايو، أن بلاده ترغب في اتخاذ الاتحاد الأوروبي "تدابير" ضد تركيا لوقف عدوانها العسكرية في شمال سوريا.

وردا على سؤال ما إذا كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يلتقون يوم الاثنين المقبل سوف يفرضون عقوبات على تركيا، قال: "سوف تطلب إيطاليا (من الاتحاد الأوروبي) الموافقة بالإجماع على اتخاذ تدبير ضد تركيا يحثها على العدول (عن عمليتها العسكرية)".

وقال دي مايو للصحفيين في روما: "نعتقد، كحكومة، أن المبادرة التركية الهجومية غير مقبولة. وندينها. إنها تعرض محاربة الإرهاب للخطر".

وكان دي مايو قد استدعى السفير التركي لدى روما اليوم بسبب قرار تركيا شن هجوم على شمال سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد.

وذكر مكتب دي مايو في بيان أن وزارة الخارجية تدعو إلى وضع حد "لكل الأفعال الأحادية" وتعيد التأكيد على أن "الخيار الوحيد القابل للتطبيق من أجل حل دائم" في سوريا هو عملية سلام بوساطة الأمم المتحدة.

كانت تركيا قد شنت أمس عملية نبع السلام في شمال شرقي سوريا، مبررة ذلك بالتصدي للإرهابيين.